Нанес грим и подделал документы: в Киеве мошенник пытался снять 23 млн грн с чужого счета (фото)

Мужчина может быть причастен к 18 аналогичным преступлениям в столице.

В Киеве разоблачили мошенника, который с помощью грима и поддельных документов пытался снять с чужого счета 23 млн гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как установили правоохранители, злоумышленник узнал, что владелец банковского счета, на котором находятся деньги, уехал из Украины из-за полномасштабной войны. Выдавая себя за него и подделав документы на его имя, злоумышленник предоставил работнику банка, в котором открыт счет, заявление об изменении номера телефона, по которому производится идентификация клиента.

В тот же день в другом отделении этого же банка, повторно выдавая себя за владельца счета, мошенник подал заявление на открытие другого счета с одновременным изготовлением новой банковской платежной карты и последующим доступом к банковскому счету потерпевшего.

Несмотря на качество поддельных документов и попытки мошенника путем гримирования быть визуально похожим на действительного владельца счета, он был разоблачен и задержан.

На данный момент злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме более 740 тыс. гривен.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность подозреваемого к совершению еще 18 эпизодов завладения денежными средствами граждан по аналогичной схеме, совершенной в других районах столицы.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Прокуратура города Киева

Напомним, в Киеве таможенники сожгли в печи 2,5 тыс. контрафактных товаров Apple. Украинцы в Сети возмутились – мол, товары можно было передать на нужды ВСУ или пострадавшим от войны.

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