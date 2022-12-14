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Нанес 17 ножевых ранений товарищу в туловище, шею, руки и ноги: в Киеве задержан злоумышленник

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Нанес 17 ножевых ранений товарищу в туловище, шею, руки и ноги: в Киеве задержан злоумышленник

Фото: УНІАН

За совершенное задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который нанес 17 ножевых ранений товарищу. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Мужчины распивали алкоголь в квартире на проспекте Владимира Ивасюка. Впоследствии между ними возник конфликт. Во время ссоры задержанный набросился на потерпевшего и нанес ему удары ножом в разные части тела. В частности, погибший имел колото-резаные раны головы.

"Задержанный объяснил, что якобы начал защищаться от оппонента, нанесшего ему ранения. Поэтому мужчина в ответ схватил нож и нанес многочисленные удары знакомому в туловище, шею, руки и ноги. Всего эксперты обнаружили семнадцать колото-резаных ран на теле 41-летнего погибшего. ", – рассказал руководитель Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

© Управление МВД Киева
Фото: Управление МВД Киева

При осмотре мест происшествия полицейские обнаружили и изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Злоумышленник был задержан. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Задержанному доложено о подозрении в совершении умышленного убийства, за которое ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в   Киеве вблизи станции метро Крещатик нашли мертвого мужчину а. Тело было перед дверью МакДональдза. По предварительной информации, мужчине внезапно стало плохо на улице, он упал и скончался. Признаков насильственной смерти на теле полиция не нашла.

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Дата публикации
Просмотры
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