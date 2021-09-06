"Наматывал круги, рассчитывая на солидный чай": в Киеве таксист ударил пожилую иностранку и ногой раздавил очки

Очевидица заблокировала своим авто машину таксиста и пригрозила ему судом.

В Киеве таксист подвез к гостинице "Президент" двух пожилых итальянок. После того как с ним расплатились, он толкнул, а потом и ударил одну из них.

Об этом в рассказала очевидица события Ольга Немцева.

"Мы с мужем стали свидетелями, как таксист подвез к гостинице "Президент" двух пожилых итальянок. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами разбивая очки, которые слетели с женщины от удара. Напуганные обе быстро исчезли в стенах гостиницы", — написала она на своей странице в Facebook.

По словам девушки, охранник отеля сделал вид, что ничего не происходит. Тогда Ольга заблокировала своим авто машину таксиста и пригрозила ему судом. Тот в свою очередь заявил, что все сделал правильно и ему просто не повезло, что она ехала за ним.

Свое агрессивное поведение объяснил тем, что ему нужно зарабатывать деньги. Он ожидал большую сумму. В свою очередь, пассажирки утверждают, что таксист наматывал дополнительные круги, вероятно, рассчитывая на солидный чай.

Также он стал просить ничего никому не рассказывать.

"Я повела его к женщинам на ресепшн просить прощения. Испуганные, они не сразу поняли, что мы от них хотим. Но этих извинений мало Я не хочу, чтобы такой "уважаемый" попался моей или вашей маме Обращаюсь в МВД. Я не хочу, чтобы в моей стране был имидж бандитского края, где нельзя даже безопасно в отель доехать ", — написала Ольга.

Напомним:

В Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.

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