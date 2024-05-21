Налог на бездетность: что думают жители Киева о скандальном законопроекте

Киевляне возмущаются такой инициативой и отмечают, что рожать детей или нет – это личное дело каждого человека, и государство не имеет права "лезть под одеяло".

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко зарегистрировал в парламенте законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине". Инициатива предусматривает введение "налога на бездетность". Другими словами – если у вас нет детей, то платите деньги в государственную казну. Автор законопроекта считает, что из-за нестабильной ситуации в Украине многие семьи не решаются рожать и воспитывать детей, поэтому нужно стимулировать украинцев.

Так, Гривко предлагает, чтобы налог платили все физические лица в возрасте от 21 до 58 лет, у которых меньше трех детей.

К слову, сам 38-летний автор законопроекта Сергей Гривко, судя по его декларации, не имеет ни жены, ни детей.

Телеканал "КИЕВ24" опросил жителей Киева, что они думают о налоге на бездетность? Люди возмущаются такой инициативой и отмечают, что рожать детей или нет – это личное дело каждого человека, и государство не имеет права "лезть под одеяло".

Что думают жители столицы о налоге на бездетность

Есть люди, которые не могут иметь ребенка или не хотят детей. Это выбор каждого человека. Пожалуй, если откроют границы, и парни начнут приезжать, будет больше детей. Потому что, как нам женщинам? Я, например, еще хочу (детей – ред.), но от кого? Одни парни воюют – классные парни, другие – уехали за границу, потому что бывают разные факторы. Но это очень забавно (налог на бездетность – ред.). Я так понимаю, в нашей Верховной Раде – комедианты.

Не поддерживаю. Потому что не все люди могут стать родителями, например по причинам здоровья. Кто-то не хочет детей по другим причинам. Это выбор каждого человека.

Это бред вообще. Идем в Парагвай. В Парагвае было многоженство. Поэтому время покажет, но это бред.

Это очень плохо для развития людей в Украине, потому что некоторые люди в 21 год не успели даже выучиться, а они уже должны платить за то, что детей не родили, или родить детей. Поэтому, я думаю, это очень плохо для развития образования, развития карьеры людей, развития страны в целом. Важно, чтобы это следующее поколение, чтобы оно не только существовало, а чтобы оно было развитым, чтобы оно вело страну куда-то дальше – к развитию. А без развития человека, который родит этих детей, это невозможно.

Не только отозвал, но и извинился

Скандальный законопроект уже подвергли критике коллеги депутата и рядовые украинцы. В Сети поднялась такая шумиха, что нардеп был вынужден отозвать этот проект закона. Господин Гривко даже извинился перед украинцами.

“Уважаемые граждане и друзья. Законопроект 11264 по улучшению демографической ситуации отзываю. Ценю, кто высказался аргументированно и прошу прощения у тех, у кого этот законопроект вызвал негатив. Хотя опыт такой был в мире и приносил эффективность. Если общество против даже обсудить эту концепцию, то я его отзываю. С Уважением", – говорится в сообщении Гривко.

После бурной критики Сергей Гривко отозвал свой законопроект

Напомним, по оценкам Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины, в ближайшие 26 лет население Украины может сократиться до 25,2 млн человек.

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