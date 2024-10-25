Налет "Шахедов" на Киевщину: повреждена линия электропередач

В одном из районов обломки вражеского дрона повредили ЛЭП и привели к возгоранию сухостоя.
В Киевской области силы ПВО уничтожили все российские беспилотники, которые враг запустил в ночь на 25 октября. Обломки вражеского дрона повредили ЛЭП.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
Из-за ночной атаки беспилотниками в Киевской области дважды объявлялась воздушная тревога, длившаяся более четырех часов.
В регионе работали силы ПВО, которые уничтожили вражеские цели. Обошлось без попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры, а также без пострадавших.
В одном из районов Киевщины в результате падения обломков сбитых БпЛА произошел пожар травяного настила. Возгорание было оперативно ликвидировано.
В другом районе обломки вражеского беспилотника повредили линию электропередач и привели к возгоранию сухостоя. Пожар был потушен.
Оперативные службы продолжают фиксировать последствия российской атаки.
Напомним, "Шахеды" также атаковали Киев. Были обезврежены до 15 беспилотников. В одном из районов столицы зафиксировано падение обломков.
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