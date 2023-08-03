Наладили бизнес по предоставлению секс-услуг: под Киевом разоблачена группа сутенеров (фото)

На подозреваемых работали 20 женщин, стоимость услуг сексуального характера составила $150 за час и $800 за ночь.

В Киевской области разоблачены пять участников преступной организации, которые наладили нелегальный бизнес по оказанию cексуальных услуг.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Расследованием установлено, что жительница Харькова с начала 2022 года создала и возглавила преступную организацию, в состав которой вошли еще четыре человека. Подозреваемые наладили запрещенный бизнес по предоставлению услуг сексуального характера на территории Киевской и Харьковской областей.

Между членами группы было четкое распределение ролей. Женщин для занятия проституцией привлекали путем размещения рекламных объявлений в мессенджере Telegram. противоправной деятельности", — говорится в сообщении прокуратуры.

На подозреваемых работало 20 женщин. Стоимость услуг сексуального характера составила 150 долларов США в час и 800 долларов США за ночь. Половину заработанного секс-работницы отдавали сутенерам.

Сутенеры снимали квартиры для сексуальных утех, организовывали транспортировку лиц в места разврата, принимали от них заказы и вели учет и распределение прибыли

Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов, а также по адресам предоставления интимных услуг изъяты мобильные телефоны, банковские карты, черные записи и деньги.

Стоимость услуг сексуального характера составляла $150 за час и $800 за ночь, половину заработанного секс-работницы отдавали сутенерам

Полиция задержала подозреваемых, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Полтавской области огласили приговор женщине, которая отправила через Telegram собственные интимные видео с маструбацией. Новосанжарский районный суд признал видео продукцией порнографического характера и назначил женщине 34 тысячи гривен штрафа, а также конфисковал телефон как орудие преступления.

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