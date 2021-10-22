Наладил сбыт наркотиков: в Киеве будут судить "оборотня" в погонах

Полицейский работал не один.
В Киеве будут судить полицейского за регулярный сбыт наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что 35-летний полицейский во время исполнения своих обязанностей систематически сбывал амфетамин местным жителям. Его товарищ делал психотропные вещества в нарколаборатории в Броварах. В ходе расследования лабораторию ликвидировано.
"Действия наркоторговцев квалифицированы по ч. 2 ст. 307 УК Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", — сообщают в прокуратуре.
Напомним, Государственное бюро расследований расследует несколько случаев издевательства правоохранителей над рядовыми гражданами в различных городах Украины. Виновных обещают привлечь к ответственности.