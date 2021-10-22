Наладил сбыт наркотиков: в Киеве будут судить "оборотня" в погонах

Наладил сбыт наркотиков: в Киеве будут судить "оборотня" в погонах

Полицейский работал не один.

В Киеве будут судить полицейского за регулярный сбыт наркотиков. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Установлено, что 35-летний полицейский во время исполнения своих обязанностей систематически сбывал амфетамин местным жителям. Его товарищ делал психотропные вещества в нарколаборатории в Броварах. В ходе расследования лабораторию ликвидировано.

"Действия наркоторговцев квалифицированы по ч. 2 ст. 307 УК Украины, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества", — сообщают в прокуратуре.

Напомним, Государственное бюро расследований расследует несколько случаев издевательства правоохранителей над рядовыми гражданами в различных городах Украины. Виновных обещают привлечь к ответственности.

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