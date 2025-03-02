Находился в нетрезвом состоянии: в Киеве задержали водителя, который вызвал ДТП и травмировал трех пассажиров

Автопроисшествие случилось во время комендантского часа.

Правоохранители задержали водителя, который ночью 2 марта вызвал ДТП и травмировал троих своих пассажиров. Водитель KIA находился в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщила полиция Киева.

Как отмечается, двигаясь на Брестском проспекте, 34-летний водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем MAN.

ДТП в Киеве

"В результате удара телесные повреждения получили виновник автопроисшествия, который находился под хмельком (2,1 промилле), и трое его пассажиров, которые с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в больницу", — сообщили правоохранители.

ДТП в Киеве

Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее в селе Музычи Киевской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Dacia Logan сбил двух пешеходов – 44-летнюю женщину и 58-летнего мужчину.

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