Находился дома сам и не ел почти сутки: в Киеве из семьи изъят 5-летний мальчик (фото)

Соцработники и полицейские увидели в доме беспорядок и антисанитарию.
В Киеве горе-родители оставили 5-летнего мальчика дома одного, ребенок не ел почти сутки, был голоден и напуган.
В доме в Шевченковском районе соцработники и ювенальные полицейские застали беспорядок и антисанитарию.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Во время рейда "Дети улицы" правоохранители посетили пять семей, состоящих на социальных учетах.
Как рассказал начальник сектора ювенальной превенции Шевченковского управления полиции Сергей Сирак, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей проверили жилищно-бытовые условия проживания семей и по результатам проверки составили соответствующие акты.
"Кроме того, в одном из адресов мы обнаружили 5-летнего мальчика, который находился дома без присмотра взрослых. Пообщавшись с ним, выяснилось, что он не ел со вчерашнего дня, а в доме был беспорядок и антисанитария. Мы поместили ребенка в больницу, где его обследовали. Теперь сотрудники соцслужбы будут решать дальнейшее пребывание ребенка, а мы примем соответствующее решение о привлечении родителей к ответственности", — сообщил Сирак.
Напомним, в Днепре умерла 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами.
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