Находился дома сам и не ел почти сутки: в Киеве из семьи изъят 5-летний мальчик (фото)

Соцработники и полицейские увидели в доме беспорядок и антисанитарию.

В Киеве горе-родители оставили 5-летнего мальчика дома одного, ребенок не ел почти сутки, был голоден и напуган.

В доме в Шевченковском районе соцработники и ювенальные полицейские застали беспорядок и антисанитарию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Как рассказал начальник сектора ювенальной превенции Шевченковского управления полиции Сергей Сирак, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей проверили жилищно-бытовые условия проживания семей и по результатам проверки составили соответствующие акты.

"Кроме того, в одном из адресов мы обнаружили 5-летнего мальчика, который находился дома без присмотра взрослых. Пообщавшись с ним, выяснилось, что он не ел со вчерашнего дня, а в доме был беспорядок и антисанитария. Мы поместили ребенка в больницу, где его обследовали. Теперь сотрудники соцслужбы будут решать дальнейшее пребывание ребенка, а мы примем соответствующее решение о привлечении родителей к ответственности", — сообщил Сирак.

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