Находилась в розыске почти год: задержана скандально известная судья Броварского суда (фото)

По словам руководителя полиции Киевской области, в свое время необоснованность приговоров Анны Билык откровенно удивляли общество и даже ее коллег-судей.

Известная судья Броварского суда, которая находилась в розыске почти год, задержала полиция Киевщины.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В свое время необоснованность приговоров Анны Билык откровенно удивляли общество и даже ее коллег судей. Находясь под следствием за взяточничество от 2017 года, судья успела принять большое количество решений именем Украины", — отметил он.

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По словам Небитова, один из самых громких эпизодов в практике Билык – изнасилование 16-летней сироты. Тогда полиция задержала двух подозреваемых, впрочем бывшая служитель Фемиды назначила им меру пресечения в виде незначительного залога, из-за чего обидчики вышли на свободу.

"Еще летом 2021 года Высший антикоррупционный суд объявил Анне Билык приговор — шесть лет лишения свободы за взяточничество, а в январе уже в этом году вынесла соответствующее постановление и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Впрочем, война позволила экссудию скрываться". – сообщил глава полиции Киевской области.

Полиция Киевщины объявила беглянку в розыск, и, проведя ряд оперативных мероприятий, установила местонахождение осужденной.

В настоящее время экссудие в СИЗО.

В настоящее время взяточницы избраны наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Напомним, в Киеве судья отказалась подавать декларацию "по религиозным убеждениям".

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