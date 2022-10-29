"Нафтогаз" поручил прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС – одну из самых больших на Киевщине

Трипольская ТЭС – самая мощная электростанция в Киевской области.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поручала "Киевоблгазу" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС – одного из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.
Об этом заявил народный депутат и глава временной специальной комиссии Верховной Рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко.
"НАК Нафтогаз дал команду Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, производящую критическую для Киева и области электроэнергию. Хочу отметить, что последствия ракетных ударов по энергетическим объектам значительно усугубляются бессмысленными действиями энергетических монополистов и полностью разбалансированной и безответственной системой" топливно-энергетическом комплексе", — заявил Кучеренко.
Процедура отключения от газоснабжения Трипольской ТЭС начнется с 30 октября.
Массированная атака России по объектам критической инфраструктуры
10 октября Россия начала почти ежедневные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины – в результате атак было разрушено почти 40% объектов энергетики.
Из-за повреждений в Украине вводят более длительные экстренные отключения света.
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В пятницу, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила новое оборудование ПВО для защиты объектов энергосистемы.
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