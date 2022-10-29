"Нафтогаз" поручил прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС – одну из самых больших на Киевщине

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" поручала "Киевоблгазу" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС – одного из крупнейших производителей электрической и тепловой энергии в Киевской области.

Об этом заявил народный депутат и глава временной специальной комиссии Верховной Рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко.

"НАК Нафтогаз дал команду Киевоблгазу прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, производящую критическую для Киева и области электроэнергию. Хочу отметить, что последствия ракетных ударов по энергетическим объектам значительно усугубляются бессмысленными действиями энергетических монополистов и полностью разбалансированной и безответственной системой" топливно-энергетическом комплексе", — заявил Кучеренко.

Процедура отключения от газоснабжения Трипольской ТЭС начнется с 30 октября.

Массированная атака России по объектам критической инфраструктуры

10 октября Россия начала почти ежедневные ракетные обстрелы критической инфраструктуры Украины – в результате атак было разрушено почти 40% объектов энергетики.

Из-за повреждений в Украине вводят более длительные экстренные отключения света.

Руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко заявил, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением.

В пятницу, 28 октября, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила новое оборудование ПВО для защиты объектов энергосистемы.

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