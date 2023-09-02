Наев показал, как военные сбили ракету и "шахед", летевшие на Киев – видео

Украинские военные рассказали, как ликвидировали вражеские воздушные цели.
В Киевской области мобильно-огневая группа с Противовоздушной обороны, которая имеет на вооружении переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, за последние две недели сбила два средства воздушного нападения – один "шахед" и крылатую ракету.
Видео в Telegram опубликовал командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Ощущение, что прикрываешь очень много людей, и не одного ребенка. Я бы себе не простил, если бы его пропустил… Команда состоит из четырех человек, есть старший позиции, он следит, откуда идет ракета, он дает направление. Один в поле – не воин. Мне подсказывают и корректируют меня", — рассказал военный подразделения.
Сергей Наев подчеркнул, что последствия попадания ракеты были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры.
Командующий Объединенными Силами ВС Украины наградил военных отличиями "За мужество и победу".
Напомним, в ночь на 30 августа оккупанты наносили удары по Киеву по разным направлениям, но попасть по целям ракетам не дали бойцы мобильных огневых групп.
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