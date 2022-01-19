Наехал на лед и стал неуправляемым: на Броварском шоссе автомобиль врезался в билборд (фото, видео)

Водителя с травмой головы забрали в больницу.
Под Киевом на Броварском шоссе в крайней левой двигалась Skoda, в какой-то момент машина наехала на лед и стала неуправляемой.
После этого легковушка выскочила на зеленую распределительную полосу и врезалась в билборд.
Об этом сообщает "Магнолия TV".
Водителя с травмой головы забрали в больницу.
На Броварском шоссе в крайнем левом ряду двигалась Шкода, в какой-то момент машина наехала на лед и стала неуправляемой. В конце концов легковушка выскочила на зеленую распределительную полосу и врезалась в билборд. Водителя с травмой головы забрали в больницу.Опубликовано Оперативный вторник, 18 января 2022 г.
Напомним, 14 января, находясь возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева, молодой человек агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.
Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице. По словам врачей, ему диагностирован отек головного мозга.
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