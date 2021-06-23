"Надуло из России": в Укргидрометцентре объяснили причины ухудшения видимости в Киеве

Такая метеорологическая ситуация не несет угрозы жизни и здоровью киевлян и гостей города.
В Украинском гидрометцентре объяснили причины ухудшения метеорологической видимости в столице.
По информации Украинского гидрометцентра, 22 июня в Киеве было зафиксировано ухудшение метеорологической видимости.
"Причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины. Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в г. Киеве, повлекшее выдувание с дорожного покрытия и улиц мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, способствующее ухудшению горизонтальной видимости", — говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В сообщении отмечается, что такая ситуация не несет угрозы жизни и здоровью киевлян и гостей города.
"Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время", — подытожили в Укргидрометцентре.
Напомним
- Небо над Киевом затянуло смогом, в воздухе летает песок: что происходит.
- Месть природы и изменение климата: экологи рассказали, почему в Украине произошли пыльные бури.
- Пыльные бури в Украине: экологи рассказали, безопасно ли это для здоровья и реально ли уберечься.