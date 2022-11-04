Надо запасаться водой: жителей Киевщины власти предупредили о перебоях с водоснабжением

Людям рекомендуют иметь дома запасы питьевой и технической воды.
Жителей Киевщины местные власти предупредили о перебоях с водоснабжением.
Людям рекомендуют иметь дома запасы питьевой и технической воды.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
Кулеба объяснил, что перебои с водой в области связаны с отключением электроэнергии.
"Жители Киевщины! Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды. Мы сопротивляемся и боремся с коварным врагом. Наша выдержка и сплоченность — это путь к победе. Работаем", - отметил он.
Напомним, 4 ноября под Киевом продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Во время работ могут быть слышны звуки взрывов.
Читайте также: