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Надо остерегаться, а не любоваться: в Чернобыльском заповеднике показали дикого зверя, который нападает на людей

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Надо остерегаться, а не любоваться: в Чернобыльском заповеднике показали дикого зверя, который нападает на людей

Дикие свиньи в Чернобыльском заповеднике / Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В природе к встрече с дикими свиньями следует подходить с осторожностью, поскольку эти крепкие существа представляют потенциальную угрозу.

В районе Чернобыля заметили животных, которых лучше опасаться. Вопреки ожиданиям, в центре внимания совсем не хищники. Речь идет о диких кабанах.

Соответствующее сообщение обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Кабаны или дикие свиньи достаточно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любоваться во время случайной встречи. Возможно, животное первое уйдет от вас", — говорится в сообщении Заповедника.

Когда кабан может напасть на человека

Однако есть несколько причин, по которым дикий кабан (свиноматка) могут напасть на человека:

  • во время брачного сезона;
  • во время охоты;
  • при самозащите или защите детенышей;
  • если животное ранено и страдает от боли.

Поэтому делайте выводы.

Кстати, брачный период у животных приходится на декабрь. Самцы обычно борются за контроль над одной-тремя самками, но иногда это число может достигать восьми. После сезона спаривания самцы уходят, а самка остается вынашивать потомство. В конце апреля или начале мая рождает от четырех до восьми поросят, хотя известны случаи рождения до 13 поросят.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали природные явления сказочной красоты.

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Дата публикации
Просмотры
1193
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