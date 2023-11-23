Надо остерегаться, а не любоваться: в Чернобыльском заповеднике показали дикого зверя, который нападает на людей

В природе к встрече с дикими свиньями следует подходить с осторожностью, поскольку эти крепкие существа представляют потенциальную угрозу.
В районе Чернобыля заметили животных, которых лучше опасаться. Вопреки ожиданиям, в центре внимания совсем не хищники. Речь идет о диких кабанах.
Соответствующее сообщение обнародовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
"Кабаны или дикие свиньи достаточно сильные и опасные звери, которых в лесу нужно остерегаться, а не любоваться во время случайной встречи. Возможно, животное первое уйдет от вас", — говорится в сообщении Заповедника.
Когда кабан может напасть на человека
Однако есть несколько причин, по которым дикий кабан (свиноматка) могут напасть на человека:
- во время брачного сезона;
- во время охоты;
- при самозащите или защите детенышей;
- если животное ранено и страдает от боли.
Поэтому делайте выводы.
Кстати, брачный период у животных приходится на декабрь. Самцы обычно борются за контроль над одной-тремя самками, но иногда это число может достигать восьми. После сезона спаривания самцы уходят, а самка остается вынашивать потомство. В конце апреля или начале мая рождает от четырех до восьми поросят, хотя известны случаи рождения до 13 поросят.
Напомним, в Чернобыльском заповеднике показали природные явления сказочной красоты.