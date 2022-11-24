"Надо быть сосредоточенными": Кличко ответил, возможно ли повторное наступление оккупантов на Киев

Оккупантам не удастся повторить сценарий, когда они стояли в пригороде Киева, говорит Кличко.

Россия во главе с диктатором Путин не оставила захватнических планов насчет Киева и горожанам, как и военным, нужно быть готовыми к возможной повторной попытке оккупантов атаковать столицу.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC.

По словам Кличко, пока война в Украине продолжается, риск нападения оккупантов на Киев сохраняется. Впрочем, он убежден, что повторение событий начала полномасштабного вторжения — невозможно, ведь украинские защитники подготовлены гораздо лучше.

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"И до того момента, пока война не закончилась, быть сосредоточенными на том, что, вероятно, такое нападение на Киев возможно. Не только атаки ракетами, дронами, но также военная операция с целью захватить Киев. Реально это или нет – это уже другая я убежден в том, что такой вариант событий уже не повторится, когда орки агрессора стояли в пригороде Киева. Мы, получая информацию от военных, сейчас подготовлены значительно лучше, гораздо больше людей уже имеют навыки, оборудование, вооружение, и такого не повторится ни при каких условиях", — сказал городской голова.

Кличко добавил, что нужно быть готовыми к возможной попытке нападения, потому что "цель агрессора осталась та же".

"Не хочу нагонять панику, но цель агрессора, цель России, цель Путина — захватить всю Украину. И не тайна, что город Киев является и остается ключевой составляющей в их планах. Они его хотят увлечь. Поэтому охлаждаться ни в коем случае не нужно", – подчеркнул мэр.

Что известно об угрозе из Беларуси

С территории Беларуси в наступление на Украину 24 февраля пошла первая техника оккупантов. Режим Лукашенко предоставил Путину территорию Беларуси для армейцев РФ, оттуда регулярно запускающих по Украине ракеты и иранские дроны.

В последнее время опасность наступления на территории Беларуси возросла. Советник офиса президента Алексей Арестович сообщил, что командование РФ рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. По его словам, один вариант – на Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Впрочем, большинство российских мобилизованных, которые тренируются в Беларуси, готовятся отправиться на Донбасс, а не на северное направление.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр убеждает, что сегодня на белорусско-украинской границе находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Она заверила, что Вооруженные силы Украины находятся в состоянии готовности к противодействию возможному наступлению.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк сообщил, что в Киеве усиливают фортификационное оборудование районов и рубежей обороны столицы и области с помощью долгосрочных огневых сооружений весом 30 т. Так, на взводных и ротных опорных пунктах оборудуются места для укрытия и проживания личного состава и устанавливаются долговременные огневые сооружения для оборонного боя.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия теоретически может атаковать Украину с севера, но практически у нее нет для этого сил. Он напомнил, что Беларусь сняла с вооружения и передала РФ в прошлом месяце 211 вооружений и 65 тысяч тонн боеприпасов, которые были перевезены для ведения боевых действий на Донбассе.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что захватить Киев на сегодняшний день невозможно.

"Не исключено, что с целью создания видимости угроз Россия может создавать группировки из состава мобилизованных, содержать их прямо на границе, чтобы создавать иллюзию... Хотя, по сегодняшним меркам, это роскошь для них, потому что они не могут взять Бахмут, пытаются удержаться" в районе Кременной и не могут перейти в контратаку. Плюс еще задача – держать удар на юге. Поэтому не так легко создавать по всем направлениям ударные группировки", — пояснил Мусиенко.

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