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"Надежные, ответственные, преданные своему делу": Россия убила двух энергетиков в Киеве (фото)

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"Надежные, ответственные, преданные своему делу": Россия убила двух энергетиков в Киеве (фото)

Фото: КП "Киевтеплоэнерго"

Один из погибших отдал энергетической отрасли 35 лет своей жизни.

В результате российской атаки 18 октября в Киеве погибли два энергетика КП "Киевтеплоэнерго"Николай Сахно и Алексей Черников.

Об этом сообщили на странице предприятия Facebook.

Алексей Черников (1970 г.р.) пришел в энергетическую отрасль четыре года назад, а Николай Сахно (1958 г.р.) отдал этой сфере 35 лет своей жизни.

"Надежные, ответственные, преданные своему делу. Настоящие профессионалы высокого качества. Глубокие соболезнования семьям Алексея Александровича и Николая Васильевича. Вечная память коллегам", — отметили в КП.

Напомним, 18 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате атаки России на критическую инфраструктуру столицы погибли три человека. Это сотрудники одного из поврежденных объектов.

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