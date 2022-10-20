"Надежные, ответственные, преданные своему делу": Россия убила двух энергетиков в Киеве (фото)

Один из погибших отдал энергетической отрасли 35 лет своей жизни.
В результате российской атаки 18 октября в Киеве погибли два энергетика КП "Киевтеплоэнерго" — Николай Сахно и Алексей Черников.
Об этом сообщили на странице предприятия Facebook.
Алексей Черников (1970 г.р.) пришел в энергетическую отрасль четыре года назад, а Николай Сахно (1958 г.р.) отдал этой сфере 35 лет своей жизни.
"Надежные, ответственные, преданные своему делу. Настоящие профессионалы высокого качества. Глубокие соболезнования семьям Алексея Александровича и Николая Васильевича. Вечная память коллегам", — отметили в КП.
Напомним, 18 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в результате атаки России на критическую инфраструктуру столицы погибли три человека. Это сотрудники одного из поврежденных объектов.
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