Надеемся, что правительство полностью выполнит условия Меморандума, это позволит общинам не увеличивать тарифы на тепло, — Кличко

Надеемся, что правительство полностью выполнит условия Меморандума, это позволит общинам не увеличивать тарифы на тепло, — Кличко

Правительство должно в первую очередь направить субвенцию на погашение задолженности за разницу в тарифах общинам.

Для обеспечения теплом всех потребителей до завершения отопительного сезона правительство должно полностью выполнить условия подписанного Меморандума по урегулированию проблемных вопросов в отопительном сезоне 2021/2022 годов.

Об этом заявил лидер "Удара", мэр Киева Виталий Кличко, передает сайт партии.

"Мы надеемся на выполнение правительством взятых на себя обязательств в полном объеме. Ведь выполнение правительством условий Меморандума обеспечит тепло в жилищах украинцев без увеличения стоимости тарифов. Да, проблемным вопросом остается ограничение НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа для предприятий теплоснабжения, отсутствие на сегодня бюджетных компенсаторов для возмещения сдержанных органами местного самоуправления тарифов Для решения проблемы НАК "Нафтогаз Украины" должен внести изменения в договоры на поставку природного газа и откорректировать объемы природного газа для населения и бюджетных учреждений, учитывая фактические объемы потребленного газа в октябре 2021 года ", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что правительство должно в первую очередь направить субвенцию на погашение задолженности за разницу в тарифах общин, индекс налогоспособности которых меньше единицы.

"Надеемся, что правительство в декабре 2021 года распределит между бюджетами местного самоуправления весь объем субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах и дотации для территориальных общин, индекс налогоспособности которых меньше 0,9. Это будет способствовать улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ – позволит им погасить долги и стало пройти отопительный сезон, не повышая тарифы для потребителей", – подытожил лидер "УДАРа".