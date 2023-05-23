Над Троещиной поднялся черный столб дыма: что горит

Спасатели рассказали о пожаре на улице Сержа Лифаря.

В Киеве снова произошел пожар. Пользователи социальных сетей публикуют фото черного дыма, поднявшегося над Троещиной. Огонь вспыхнул на улице Сержа Лифаря (прежнее название – Сабурова).

Об этом сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.

"На улице Сержа Лифаря вспыхнул мусор на площади 2 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован", — говорят в столичной ГСЧС.

В Киеве снова произошел пожар. Фото: Реальный Киев

Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева по улице Симферопольская горит квартира в пятиэтажке. Очевидцы пожара публиковали кадры с места происшествия в Сети.

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