Над Троещиной поднялся черный столб дыма: что горит

Спасатели рассказали о пожаре на улице Сержа Лифаря.
В Киеве снова произошел пожар. Пользователи социальных сетей публикуют фото черного дыма, поднявшегося над Троещиной. Огонь вспыхнул на улице Сержа Лифаря (прежнее название – Сабурова).
Об этом сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева.
"На улице Сержа Лифаря вспыхнул мусор на площади 2 квадратных метров. Пожар уже ликвидирован", — говорят в столичной ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева по улице Симферопольская горит квартира в пятиэтажке. Очевидцы пожара публиковали кадры с места происшествия в Сети.
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