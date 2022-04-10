Над разрушенной российскими оккупантами Бородянкой появилась двойная радуга: фото

В Сети показали радугу, появившуюся над уничтоженным городом.
В городе Бородянка Киевской области, которую беспощадно обстреливали российские убийцы, 10 апреля появилась двойная радуга.
Об этом сообщил местный житель Сергей Яценко.
"Радуга на фоне руин в Бородянке", — написал местный житель.
Напомним, в Бородянке на Киевщине, которая, наверное, больше всего пострадала от российских обстрелов, чудом уцелел кухонный шкаф в разрушенном доме.
Также Зеленский рассказал о зверствах оккупантов в Бородянке и Мариуполе.
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