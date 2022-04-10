Над разрушенной российскими оккупантами Бородянкой появилась двойная радуга: фото

В Сети показали радугу, появившуюся над уничтоженным городом.

В городе Бородянка Киевской области, которую беспощадно обстреливали российские убийцы, 10 апреля появилась двойная радуга.

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Об этом сообщил местный житель Сергей Яценко.

"Радуга на фоне руин в Бородянке", — написал местный житель.

Напомним, в Бородянке на Киевщине, которая, наверное, больше всего пострадала от российских обстрелов, чудом уцелел кухонный шкаф в разрушенном доме.

Также Зеленский рассказал о зверствах оккупантов в Бородянке и Мариуполе.

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