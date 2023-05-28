Над Оболонью силы ПВО сбили враждебную цель — Кличко

"Над Оболонским районом только силы ПВО сбили враждебную цель", — об этом сообщил глава Киева Виталий Кличко в социальных сетях.

Дроны все еще атакуют столицу.

"Отбоя тревоги в Киеве еще нет! Находитесь в укрытиях. Движение группы БПЛА зафиксировано еще с Обуховского направления", — добавил Кличко.

Мониторинговые каналы добавляют, что "к сожалению, еще не ложимся спать".

В Киевской области вражеские дроны еще присутствуют, минут 5-10 назад в Киеве работало ПВО, сейчас работает в Киевской области.

"Шахиды" пытаются сбить еще на подлете в город, но они улетают очень низко.

Напомним, что ранее сообщалось, что в столице обломки дронов упали на АЗС, есть погибшие и пострадавшие.

Также в Киеве в результате вражеской атаки загорелась крыша дома в Печерском районе.

К тому же в Киеве – сильные взрывы, работает ПВО.