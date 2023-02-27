В двух районах Киевской области слышны взрывы: украинцев предупредили об опасности

Силы ПВО готовы сбивать враждебные цели.
В Киевской области в ночь на 27 февраля обнаружили враждебные цели, в двух районах сработало ПВО. Украинцев призывают быть в укрытиях.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
"Жители Киевщины! Над регионом обнаружены вражеские воздушные цели. Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", — говорится в сообщении.
Также в ОВА сообщают, что над областью уже работает ПВО.
"На Киевщине работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из официальных источников", — говорится в сообщении.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевщины.
Напомним, ночью 26 февраля в северных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу. Существует угроза ударов по иранским дронам.
Также жители Киева сообщают о звуках, похожих на взрывы.
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