В двух районах Киевской области слышны взрывы: украинцев предупредили об опасности

В Киевской области в ночь на 27 февраля обнаружили враждебные цели, в двух районах сработало ПВО. Украинцев призывают быть в укрытиях.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Жители Киевщины! Над регионом обнаружены вражеские воздушные цели. Силы ПВО наготове. Оставайтесь в укрытиях до отбоя и соблюдайте информационную тишину – ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть", — говорится в сообщении.

Также в ОВА сообщают, что над областью уже работает ПВО.

"На Киевщине работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Сохраняйте спокойствие и доверяйте информацию только из официальных источников", — говорится в сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об успешной работе ПВО в Броварском и Бориспольском районах Киевщины.

Напомним, ночью 26 февраля в северных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу. Существует угроза ударов по иранским дронам.

Также жители Киева сообщают о звуках, похожих на взрывы.

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