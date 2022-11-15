Над Киевщиной силы ПВО отразили несколько ударов российских войск

Глава Киевской ОВА попросил жителей не фотографировать и не снимать места прилетов.
В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили несколько объектов, запущенных российскими войсками на территории Украины.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
“В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах”, – написал он в Telegram.
Глава Киевской ОВА попросил жителей не фотографировать и не снимать места прилетов.
Кулеба призвал всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.
Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Зафиксировано попадание в жилые дома в Печерском районе.
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