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Над Киевщиной силы ПВО отразили несколько ударов российских войск

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Время на прочтение
1 мин
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Над Киевщиной силы ПВО отразили несколько ударов российских войск

Иллюстративное фото

Глава Киевской ОВА попросил жителей не фотографировать и не снимать места прилетов.

В Киевской области силы противовоздушной обороны сбили несколько объектов, запущенных российскими войсками на территории Украины.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

“В области работает ПВО. Есть информация о сбитых объектах”, – написал он в Telegram.

Глава Киевской ОВА попросил жителей не фотографировать и не снимать места прилетов.

Кулеба призвал всех во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

Напомним, оккупанты нанесли удар по Киеву и области. Зафиксировано попадание в жилые дома в Печерском районе.

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Дата публикации
Просмотры
919
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