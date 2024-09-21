Над Киевщиной появились вражеские беспилотники

Вечером в субботу, 21 сентября, во время объявленной воздушной тревоги в Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

В регионе работают силы ПВО.

“Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности”, — призывают в ОВА.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе Киевской области от ударных бесапилотников.

Напомним, в ночь на 21 сентября 2024 года россияне атаковали Украину ракетами и дронами.

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