Над Киевщиной появились вражеские беспилотники

В регионе работают силы ПВО.
Вечером в субботу, 21 сентября, во время объявленной воздушной тревоги в Киевской области зафиксировано движение вражеских БПЛА.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
В регионе работают силы ПВО.
“Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности”, — призывают в ОВА.
Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе Киевской области от ударных бесапилотников.
Напомним, в ночь на 21 сентября 2024 года россияне атаковали Украину ракетами и дронами.
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