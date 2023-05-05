Над Киевом могли сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал": в Воздушных силах прокомментировали событие

Украинские военные ночью 4 мая сбили над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Об этом пишет издание Defense Express.

Как стало известно, украинская ПВО впервые с начала полномасштабного вторжения РФ сбила российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Случилось это около 02:40 4 мая.

Об очередной российской атаке ночью официально сообщила Киевская городская военная администрация. Там отметили, что кроме ударных дронов оккупанты использовали также ракеты — "вероятно, баллистического типа".

Впоследствии из собственных источников издание получило фото обломков ракеты. Обломки без боевой части ракеты рухнули на одном из столичных стадионов. На одном фото виден носовой обтекатель, очень похожий на тот, который используется в "Кинжалах".

Над Киевом могли впервые сбить "Кинжал" / Фото: Defense Express

Что интересно, эти ракеты являются альтернативой Х-22, которые также используют оккупанты в войне против Украины. Однако они имеют другую носовую часть с овальными переходами. Этот обтекатель отличается и от баллистической ракеты типа "Искандер".

“На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе. С этим связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая”, — пишет издание.

Уже впоследствии в Воздушных силах ВСУ опровергли информацию о сбитии ракеты "Кинжал" над столицей.

“Была вероятность применения, но баллистические ракеты не зафиксированы. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это”, – сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, что в Киеве во время воздушной тревоги сбили Bayraktar TB2.

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