Над Киевом кружили военно-транспортные самолеты США: фото, видео

Два военно-транспортных MC-130J Commando II совершили ознакомительный полет над Киевом.

Над Киевом пролетели военно-транспортные самолеты США.

Два военно-транспортных MC-130J Commando II совершили ознакомительный полет над Киевом.

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"Силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии Командование сил специальной операции США осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на двух самолетах MC -130J Commando II", -сказано в Twitter американского посольства в Киеве.

Силы спецопераций вместе с коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии Командование @US_SOCEUR осуществило полет над Киевом вместе с партнерами на 2-х самолетах MC -130J Commando II. Смотрите, как команды сотрудничают вместе. pic.twitter.com/ZuV7EuaYil — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 31, 2021

Напомним, 11 и 12 августа над Киевом пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты. Звуки были настолько мощными, что напугали детей, птиц и домашних любимцев.

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