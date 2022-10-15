Над Киевом частично работает антидронный купол: как он действует

Это уникальная вещь, в разработке которой принимают участие ученые из разных стран НАТО. Читайте последние новости Киева на ТСН.ua.

Над Киевом частично работает специальный купол для защиты от дронов, а полностью завершить его создание должны в ближайшие два года.

Об этом советник мэра Киева Юрий Зозуля рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Весь мир пришел на помощь Украине и создает новейшую систему, которая не использовалась нигде раньше. Она будет тиражироваться не только по городам Украины, но и, я так думаю, по всему миру", — сказал советник столичного председателя.

Он отметил, что в проекте принимают участие и британские, и канадские ученые. Присоединяется почти весь научно-технический потенциал НАТО.

Ожидается, что на создание полноценного антидронного купола уйдет около двух лет.

"Но хочу сказать, что фрагментарно этот купол уже работает в Киеве. Есть особо важные объекты, охраняемые такими антидронными системами", – сообщил Зозуля.

Он пояснил, что в планах – создать систему, позволяющую фиксировать перемещение дронов и атаковать их заранее.

"Это глубокая эшелонированная защита. То есть она начинается в сотнях километров от города. Система обнаруживает по разным признакам дроны и цепочкой передает на разные ситуационные центры, фиксирующие перемещение этого БПЛА. Соответственно, все системы смогут сориентироваться в азимут и атаковать этот дрон", — рассказал советник мэра Киева.

Напомним, в ночь на 13 октября российские войска атаковали дронами-камикадзе инфраструктуру Киевщины. Оккупанты нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Макаровской громаде.

По итогам заседания в формате "Рамштайн" генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о передаче Украине средств для борьбы с беспилотниками, чтобы защитить от российских атак гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, по информации издания The New York Times, Украина получает от израильской разведки информацию об иранских дронах, которыми российские войска атакуют территории государства.

Украинцы собирают 100 млн гривен на "Ловца шахедов" — новости в "Сниданке с 1+1"

Читайте также: