Национальный театр имени Франко возобновляет работу в Киеве: расписание представлений

Национальный академический драматический театр имени Франко возобновляет работу.

Как сообщается на сайте учреждения, со следующей недели театр начнет показывать представления в Киеве на сценах коллег, в частности, в театре Леси Украинки и Оперной студии НМАУ им. Петра Чайковского.

Театр будет играть как представления для всех зрителей, так и благотворительные представления для военных. Купить билеты можно через сервис Kontramarka.ua. Свои первые постановки коллектив театра решил сделать благотворительными и пригласить на пересмотры военнослужащих ВСУ и бойцов территориальной обороны.

Так, 27 и 28 апреля представят одно из резонансных камерных представлений — "Лимеривна" (постановка режиссера Ивана Уривского, сценография Петра Богомазова) по одноименному произведению Панаса Мирного. 29 и 30 апреля в Оперной студии НМАУ покажут спектакль-визитку "Шельменко-денщик", поставленную по комедии Григория Квитки-Основьяненко режиссером Петром Ильченко, актеры сыграют ее аж в трехсотый раз.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 60-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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