Национальный парк "Межгорье" открывают для посетителей: когда заработает

Парк будет работать с 9:00 до 19:00.

Национальный парк "Межигорье" с 16 апреля открыт для прогулок.

Об этом сообщает Вышгородский районный совет.

"Межигорье – один из лучших парков Украины, где на территории в 145 га расположен не только уникальный ландшафтный парк, но и зоопарк с сотнями животных, кинологический центр, гольф-поле, что превратилось в уникальное убежище для лебедей", — говорится в сообщении .

Время работы парка – с 9:00 до 19:00.

Напомним, "Межигорье" намерены превратить в памятник садово-паркового искусства.

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