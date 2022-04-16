Национальный парк "Межгорье" открывают для посетителей: когда заработает

Парк будет работать с 9:00 до 19:00.
Национальный парк "Межигорье" с 16 апреля открыт для прогулок.
Об этом сообщает Вышгородский районный совет.
"Межигорье – один из лучших парков Украины, где на территории в 145 га расположен не только уникальный ландшафтный парк, но и зоопарк с сотнями животных, кинологический центр, гольф-поле, что превратилось в уникальное убежище для лебедей", — говорится в сообщении .
Время работы парка – с 9:00 до 19:00.
Напомним, "Межигорье" намерены превратить в памятник садово-паркового искусства.
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