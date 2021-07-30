Начинает цвести амброзия: как Киев борется с опасным растительным аллергеном (видео)

Каждое растение амброзии производит до миллиарда пыльцевых зерен, которые ветром могут разноситься на сотни километров.

В конце июля начинает цвести амброзия — известное растение-сорняк, который считается одним из самых опасных растительных аллергенов. Период цветения может продолжаться до первых заморозков. Каждое растение амброзии производит до миллиарда пыльцевых зерен, которые ветром могут разноситься на сотни километров.

Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

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С целью ликвидации карантинных сорняков в столице Киевсовет принял решение от 11 марта 2021 года № 414/455 "Об утверждении Концепции по ликвидации карантинных сорняков в городе Киеве", согласно которому определила КО "Киевзеленстрой" заказчиком соответствующих работ.

Коммунальные предприятия, организации, учреждения (районные КП СЗН м. Киева, ЛПХ, ЖЭКи, учебные заведения, детсады, медицинские учреждения и т.д.) должны прислать заявку в КО "Киевзеленстрой" с целью ликвидации амброзии на их балансовой территории.

Согласно уже присланным заявкам, по состоянию на 29 июля площадь выявленных карантинных растений составляет около 170 га. Уже обработано препаратом "Амбростоп" 100 га.

Борьба с амброзией В конце июля начинает цвести амброзия — известное растение-сорняк, который считается одним из самых опасных растительных аллергенов. Период цветения может продолжаться до первых заморозков. Каждое растение амброзии производит до миллиарда пыльцевых зерен, которые ветром могут разноситься на сотни километров. С целью ликвидации карантинных сорняков в столице Киевсовет принял решение от 11.03.2021 № 414/455 «Об утверждении Концепции по ликвидации карантинных сорняков в городе Киеве», согласно которому определила КО «Киевзеленстрой» заказчиком соответствующих работ. Коммунальные предприятия, организации, учреждения (районные КП СЗН м. Киева, ЛПХ, ЖЭКи, учебные заведения, детсады, медицинские учреждения и т.д.) должны прислать заявку в КО «Киевзеленстрой» с целью ликвидации амброзии на их балансовой территории. Согласно уже присланных заявок, по состоянию на 29.07.2021 площадь выявленных карантинных растений составляет около 170 га. Уже обработано препаратом «АМБРОСТОП» 100 га. «АМБРОСТОП» — один из самых действенных средств в борьбе с амброзией. Этот препарат создан на основе природного минерала бишофита. Он не содержит пестицидов (гербицидов), агрохимикатов или других опасных химических соединений. После обработки «АМБРОСТОПОМ» амброзия увядает, ее пыльца становится стерильной, то есть не вызывает аллергии, а семена становится фертильным. Данный препарат безопасен для здоровья и жизни людей и животных, не осуществляет негативного воздействия на окружающую среду, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ. Опубликовано КО "Киевзеленстрой" четверга, 29 июля 2021

"Амбростоп" — один из самых действенных средств в борьбе с амброзией. Этот препарат создан на основе природного минерала бишофита. Он не содержит пестицидов (гербицидов), агрохимикатов или других опасных химических соединений. После обработки "Амбростопом" амброзия увядает, ее пыльца становится стерильной, то есть не вызывает аллергии, а семена становится фертильным. Препарат безопасен для здоровья и жизни людей и животных, не осуществляет негативного воздействия на окружающую среду, не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах в присутствии других веществ.

Напомним, пыльца амброзии — агрессивный аллерген, способный вызвать бронхиальную астму.

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