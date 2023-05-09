Нацгвардеец из "Иглы" сбил летевшую на Киев российскую крылатую ракету: как это было (фото, подробности)

Благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную крылатую ракету РФ.

Военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил с переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" крылатую ракету Х-55 во время воздушной атаки российских захватчиков на Киев.

Об этом Национальная гвардия сообщает в Facebook.

"Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск из ПЗРК "Игла". В результате чего удалось сбить вражескую крылатую ракету Х- 55", — говорится в сообщении.

Части сбитой ракеты были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов области.

Части сбитой ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области/Фото: Нацгвардия

Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

Остатки сбитой с "Иглы" крылатой ракеты Х-55/Фото: Нацгвардия

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"Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", — подытожили в Нацгвардии.

Напомним, в одном из районов Киевской области утром 9 мая полицейские обнаружили воронку, образовавшуюся после атаки захватчиков.

В ночь на 9 мая российские оккупанты осуществили запуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555 по Украине. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

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