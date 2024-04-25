НАБУ расследует данные об элитной недвижимости главы департамента кибербезопасности СБУ: что об этом известно

Жена Витюка могла приобрести квартиру стоимостью более 20 млн гривен в элитном жилом комплексе Киева.

НАБУ занялось расследованием по элитной недвижимости руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Дорогостоящее жилье было оформлено на членов семьи правоохранителя.

Об этом НАБУ сообщили изданию NV.

Следователи изучают приобретение элитной недвижимости членами семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Национальное антикоррупционное бюро исследует покупку элитной недвижимости членами семьи главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

"В настоящее время детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица", — говорится в ответе бюро.

В НАБУ также отметили, что на начало апреля не получали заявления о расследовании возможных правонарушений Витюка.

Добавим, что в фокус внимания Витюк попал после расследования журналистов "Следство.Инфо", опубликовавших информацию об имуществе семьи правоохранителя. Жена Витюка могла приобрести квартиру стоимостью более 20 млн гривен в элитном жилом комплексе Киева.

Читайте также: