Операция "Чистый город" в Киеве: во время обысков нашли горы из долларов (фото)

В рамках операции задержаны семеро участников группировки, в целом о подозрении сообщили десяти лицам.

В рамках операции "Чистый город" по разоблачению масштабной коррупции в Киевском городском совете НАБУ и САП провели обыски у лиц, связанных с организатором преступной схемы. В ходе следственных действий в банковских ящиках была найдена значительная сумма наличных денег: более 6,4 млн долларов США, 630 тысяч евро и 800 тысяч гривен.

НАБУ и САП провели операцию.

НАБУ и САП провели операцию.

6 февраля стало известно о масштабной операции по делу о коррупции в земельной и бюджетной сферах Киева. По данным следствия, организацией руководил влиятельный бывший депутат Киевского городского совета, который оказывал значительное влияние на принятие решений в горсовете и Киевской городской государственной администрации.

Среди подозреваемых:

экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

заместитель председателя КГГА;

действующие депутаты КГР и члены земельной комиссии;

первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

еще четыре человека, вовлеченные в незаконные схемы.

В рамках операции задержаны семеро участников группировки, в целом о подозрении сообщили десяти лицам.

Как действовала коррупционная схема?

Злоумышленники находили перспективные земельные участки в Киеве и регистрировали на подконтрольных лиц фиктивное право собственности на несуществующие постройки. Это позволяло им подавать заявления в горсовет и получать землю без аукционов.

Депутаты КГС и чиновники КГГА, входившие в преступную организацию или находившиеся под ее влиянием, обеспечивали принятие необходимых решений. В обмен они получали взятки в виде денег и недвижимости.

Организация полностью контролировала земельные решения в столице:

"нужные" люди получали права на землю;

другим создавали препятствия, заставляя их договариваться с членами группировки.

Руководитель группировки также контролировал кадровые назначения в КГГА:

влиял на действия чиновников;

продвигал на ключевые должности лояльных лиц;

добивался увольнения неудобных чиновников;

решал вопросы о распределении бюджетных средств в интересах своей группы.

Центр принятия решений фактически переместился из официального здания КГС на Крещатике в другое место, где ключевые вопросы "решались" в тесном кругу влиятельных лиц.

Попытки скрыть следы

Чтобы избежать разоблачения, злоумышленники использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы и контрнаблюдение. Однако это не помешало детективам НАБУ разоблачить их деятельность.

В течение 2023-2024 годов из собственности громады Киева незаконно вывели землю в центре столицы на 11,6 млн грн.

Тем не менее, благодаря своевременным действиям правоохранителей удалось предотвратить захват еще шести участков общей стоимостью 83,7 млн грн.

Также разоблачили:

попытку отобрать земельный участок у частного предприятия через давление и искусственные препятствия;

предложение взятки в размере 100 000 долларов члену земельной комиссии и депутату КГС за лоббирование интересов преступной организации.

Расследование продолжается. НАБУ и САП продолжают устанавливать другие эпизоды преступной деятельности и проверять причастность новых фигурантов.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура приступили к операции по разоблачению лиц, причастных к земельной коррупции в Киевском городском совете.