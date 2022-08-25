НАБУ и САП предотвратили незаконную приватизацию целого Оболонского острова в Киеве

НАБУ и САП, в сотрудничестве с КГГА, предотвратили незаконное отчуждение в частную собственность Оболонского острова площадью 147,7 тыс. кв.м, расположенного рядом с парком "Наталка" в Киеве.

Центральная коллегия Минюста удовлетворила жалобу об отмене регистрации острова за частной компанией.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В рамках расследования возможного незаконного присвоения причалов, дамб и острова на киевской Оболони, детективы НАБУ установили, что в 2019-2020 годах из собственности территориальной общины г. Киева выведено гидротехническое сооружение "Дамба напорно-многофункциональная", расположенное возле Оболони. Площадь гидротехнического сооружения, по данным реестра, составляет около 143 тыс. кв.м, что почти совпадает с площадью территории Оболонского острова (147,7 тыс. кв.м).

Однако право собственности на дамбу незаконно оформили на частную компанию. При этом по Городскому кадастру территория Оболонского острова закреплена за коммунальным предприятием "Плесо" и принадлежит общине Киева. К тому же остров Оболонский включен в список территорий, где должен быть создан ландшафтный парк "Днепровские острова", на что выделялись соответствующие средства из бюджета города.

После установления этих фактов, по инициативе детективов НАБУ, была создана совместная с КГГА рабочая группа, которая на основании собранных материалов расследования подготовила жалобу об отмене регистрации, которую, наконец, удовлетворил Минюст. Кроме того, нотариус, причастный к этой незаконной регистрации, был лишен лицензии, а другому запретили деятельность до выяснения всех обстоятельств.

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