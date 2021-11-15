НАБУ и САП передали в суд дело экссудии Чауса

Экссудью подозревают во взяточничестве. Это дело тянется в Украине с 2016 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт об экссудии Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщают в пресс-службах НАБУ и САП.

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Экссудья требовал и получил неправомерную выгоду на сумму 150 тыс. дол. США. По курсу НБУ это более 3,7 млн грн по состоянию на момент совершения преступления. Действия экссудии квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По версии следствия, Чаус был задержан во время получения взятки 9 августа 2016 года. Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины. Как отмечают в НАБУ, уголовное производство по факту незаконного перемещения экссудьи через государственную границу Украины расследуется ГСУ СБУ.

С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск. Через несколько месяцев, в феврале 2017 года, он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции экссудии в Украину.

СБУ вывезла Чауса после суда, где ему избрали меру пресечения

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