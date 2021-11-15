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НАБУ и САП передали в суд дело экссудии Чауса

НАБУ и САП передали в суд дело экссудии Чауса

УНИАН

Экссудью подозревают во взяточничестве. Это дело тянется в Украине с 2016 года.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт об экссудии Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Об этом сообщают в пресс-службах НАБУ и САП.

Экссудья требовал и получил неправомерную выгоду на сумму 150 тыс. дол. США. По курсу НБУ это более 3,7 млн грн по состоянию на момент совершения преступления. Действия экссудии квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По версии следствия, Чаус был задержан во время получения взятки 9 августа 2016 года. Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, он скрывался от органа досудебного расследования и покинул территорию Украины. Как отмечают в НАБУ, уголовное производство по факту незаконного перемещения экссудьи через государственную границу Украины расследуется ГСУ СБУ.  

С 16 августа 2016 года судья был объявлен в национальный розыск, а в дальнейшем – в международный розыск. Через несколько месяцев, в феврале 2017 года, он был задержан на территории Республики Молдова. Детективы Национального бюро подали ходатайство об экстрадиции экссудии в Украину.

  • Однако в апреле 2021 года появилась информация, что якобы его похитили в центре Кишинева. Его местонахождение было неизвестно, но в конце июля Николай Чаус появился в сельсовете на Винничине.
  • О том, что бывшего судью похитили украинские спецслужбы, заявил адвокат Чауса.
  • Однако СБУ не комментировала этот вопрос. Правоохранительные органы возбудили уголовное производство по факту исчезновения в Молдове Чауса.
  • Впоследствии президент Молдовы Санду поручила провести расследование этого дела. В свою очередь, глава МВД Молдовы заявил, что Чауса похитили иностранцы, которые уже пересекли границу с Украиной.
  • Супруга Николая Чауса Светлана обратилась с заявлением к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в поиски ее мужа.
  • Ранее НАБУ показали погоню за Чаусом. Спецназовцы Национального антикоррупционного бюро "не могли поделить" Чауса из СБУ.
  • Детективы Национального антикоррупционного бюро 3 августа задержали Чауса в больнице "Феофания".
  • Чаусу вручили подозрение. И увезли в изолятор временного содержания.
  • 4 августа Высший антикоррупционный суд избрал для экссудии Николая Чауса меру пресечения в виде домашнего ареста.  
  • 11 октября Высший антикоррупционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего судью Днепровского райсуда города Киева Николая Чауса. Соответствующее решение принял судья ВАКС Тимур Хамзин. Мера продления продлена до 14 декабря.

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