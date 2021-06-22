Набрасывал на шею ремень: в Киеве вынесен обвинительный приговор серийному насильнику

Голосеевский насильник подыскивал молодых женщин, которые были внешне похожи между собой.

В Киеве вынесен обвинительный приговор серийному насильнику, никакой набрасывал на шею своим жертвам ремень и затягивал в лесополосу. Действовал злоумышленник в Голосеевском районе. Теперь он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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"При поддержке публичного обвинения Киевской городской прокуратурой судом объявлен обвинительный приговор 45-летнему киевлянину, который изнасиловал двух женщин и совершил покушение на изнасилование еще трех (ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины ). Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы", — сообщили в прокуратуре.

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый, прогуливаясь безлюдными местами в вечернее время суток, подыскивал молодых женщин, которые были внешне похожи между собой.

"Для достижения преступной цели, злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин в лесополосы. Таким образом мужчина изнасиловал двух пострадавших, остальным трем женщинам удалось вырваться из рук насильника", — рассказали в Киевской городской прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанных преступлений и настоял на максимальном наказании, несмотря на то, что сам обвиняемый своей вины не признал.

Соглашаясь с доводами прокурора, районный суд Киева признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Напомним, задержали серийного насильника прошлым летом.

В Киеве задержали серийного насильника-рецидивиста

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