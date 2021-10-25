Наблюдается рост: В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ приближается к эпидпорогу

Наблюдается рост: В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ приближается к эпидпорогу

За неделю в столице было зарегистрировано более 20 тысяч больных гриппом и ОРВИ, в том числе, и COVID-19.

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ приближается к эпидпорогу.

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Об этом сообщает КГГА со ссылкой на данные Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Так, исходя из показателей прошлой недели (42-й недели 2021 года), уровень заболеваемости в столице ниже эпидемического порога на 13,8%. Как отмечается, в городе было зарегистрировано за неделю 20 тыс. 386 больных гриппом и ОРВИ, в том числе и COVID-19.

"В целом в столице наблюдается рост заболеваемости на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, что произошло как за счет взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 8 193 (рост на 9,9%), взрослых – 12 193 человека (рост на 46,2%)", — информируют центре.

В структуре заболеваемости дети составляют 40,2% (на 41-й неделе – 47,2%). Из них 50,2% - дети школьного возраста, в частности, зарегистрировано 4 тыс. 116 случаев. В медицинские учреждения за последнюю неделю госпитализированы 2 тыс. 021 человек, из них 224 ребенка.

Напомним, ранее председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявил, что вакцинироваться от гриппа нужно даже тем, кто вакцинировался от COVID-19, а прививки от этих двух инфекционных болезней можно делать в один день.

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