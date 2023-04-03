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На Житомирской трассе — жуткая масштабная авария: столкнулись автобус и еще несколько авто (фото, видео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1203
Время на прочтение
1 мин
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© Андрей Небитов
© Андрей Небитов
© Андрей Небитов

Предварительно, трое пострадавших.

Утром 3 апреля в Киевской области на трассе в направлении Житомира произошла масштабная авария с участием автобуса и пяти легковушек.

Об этом сообщил Главное управление Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Масштабное ДТП на Житомирской трассе. Произошло столкновение автобуса и еще 5 легковушек. Уже есть 3 пострадавших", — говорится в его сообщении.

По его словам, в результате аварии на указанном участке дороги движение транспортных средств затруднено.

"Сейчас мы выясняем обстоятельства аварии. Призываю всех быть осторожными и внимательными по дороге", — подчеркнул Небитов.

Напомним, в Одесской области в результате ДТП погиб мужчина с женой.

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Дата публикации
Просмотры
1203
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