На Житомирской трассе возобновлено сообщение с Киевом: открыта переправа возле Стоянки

Вместо моста вблизи Стоянки, разрушенного в начале войны, на Житомирской трассе на подъезде к Киеву открыли движение по временной переправе, что позволило возобновить сообщение со столицей по одному из самых главных логистических маршрутов.

Об открытии переправы сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Сегодня утром, вблизи Стоянки автомобили двинулись по новой временной переправе через реку Ирпень, работает она и в направлении Житомира и Киева", — написал он в Facebook.

Работы по сооружению переправы начались в первые дни после освобождения Киевщины от войск государства-террориста России. "Приоритетной в регионе стала Житомирская трасса, где не только разрушена инфраструктура, но и сама трасса была полем битвы. Поэтому оперативно начали расчищать трассу и параллельно строить временную объездную дорогу", — рассказал Кубраков.

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В возведении переправы через реку Ирпень дорожникам помогали военные. Во время работ за 13 дней была сделана белощебенная дорога с переправой, а также установлены дорожные знаки.

В настоящее время переправой не могут пользоваться тяжеловесными транспортными средствами, она приспособлена только для легковых и малогрузовых автомобилей.

"Отмечу, что это временное решение, ведь параллельно ведутся работы по демонтажу разрушенного моста, и уже через несколько месяцев планируем построить и открыть один проезд по новому мосту на трассе М-06", — добавил Кубраков.

Укравтодор

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в Киевской области расчищено уже 125 км дорог и улиц.