На заседании сессии Бориспольского городского совета произошла драка: видео

Началась словесная перепалка, которая переросла в столкновения.

На заседании сессии Бориспольского городского совета произошла драка.

Активисты 13 июля пришли на заседание горсовета и начали требовали встречи с мэром Борисполя по поводу прекращения работы стихийной свалки. Началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице "ТРС Борисполь".

Драка на заседании сессии Бориспольского городского совета Опубликовано ТРС Борисполь — официальная страница Вторник, 13 июле 2021

Активисты ОО "Национальный Корпус" утверждают, что ответственность за существование свалки должен нести городская и районная власть. Ранее члены ОО требовали у официального Борисполя прекратить деятельность незаконного полигона, оградить территорию и установить шлагбаум, прекратить движение мусоровозов, которые едут даже из других областей.

Напомним, что это не первая драка на заседании Бориспольского горсовета. Пленарное заседание 26-й сессии Бориспольского городского совета 30 мая 2017 тоже оказалось непродуктивным. Депутаты так и не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. А причиной тому стала драка между депутатами Рустамом Хамракуловим и Евгением Боженко. Был объявлен перерыв на 1,5 часа. После которого большинство депутатов не явилось в актовый зал. Поэтому 26-ю сессию завершили.

Напомним, 17 июня в Верховной Раде произошла потасовка перед парламентской трибуной. Зачинщиком схватки стал народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев, который предложил расстрелять фракцию партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку