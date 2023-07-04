На ярмарках Киева запрещено продавать мясо, рыбу и молочку

На столичных ярмарках с 4 по 31 июля временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов.

В Киеве на сельскохозяйственных и сезонных ярмарках от 4 до 31 июля временно прекратят реализацию скоропортящихся пищевых продуктов. Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах и колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке и молочной продукции, кондитерских изделиях с кремом и т.д.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, такое решение было принято во время совещания по организации и проведению сезонных и сельскохозяйственных ярмарок в столице.

Временный запрет касается ярмарок, организаторами которых являются коммунальные предприятия "Свиточ" и "Киевское наследие", подчиненные Департаменту.

Кроме того, при проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении.

Ранее Госпродпотребслужба усилила контроль за продовольственной продукцией на ярмарках и рынках в Киеве. Такие мероприятия осуществляются во исполнение протоколов Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА в связи с событиями в Херсонской области в результате подрыва Каховской ГЭС.

Напомним, в Киевской области обнаружили опасную для жизни инфекцию. В Броварах от лептоспироза скончался мужчина.

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