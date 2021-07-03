На выходные в Киеве перекроют ряд улиц: где будет ограничен проезд транспорта

На выходные в Киеве перекроют ряд улиц: где будет ограничен проезд транспорта

В столице пройдут соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

В выходные, 3-4 июля в центре Киева перекроют ряд улиц из-за проведения соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".

Об этом сообщили в пресс -служба КГГА.

Отмечается, что с 06:00 3 июля до 22:00 4 июля перекроют движение автотранспорта на Контрактовой площади. Кроме того, было изменено движение общественного пассажирского транспорта в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115.

3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют ул. Труханова.

Перекрытие улиц 4 июля:

ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:00;

Боричев спуск — с 07:00 до 13:00;

ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;

Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:00;

ул. Набережно-Рыбальская (ву направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 13:00;

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 13:00;

поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 13:00;

ул. Трухановская — с 07:00 до 13:00.

Как сообщалось, в Киеве в ночь на воскресенье 4 июля на час продлят работу метро. Это сделают за трансляцию матча Чемпионата Европы "Украина-Англия". Также в метро сообщили, что после окончания матча на некоторых станциях возможно вводить ограничения, чтобы избежать скопления людей.

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