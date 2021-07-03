На выходные в Киеве перекроют ряд улиц: где будет ограничен проезд транспорта

В столице пройдут соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".
В выходные, 3-4 июля в центре Киева перекроют ряд улиц из-за проведения соревнования "Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021".
Об этом сообщили в пресс -служба КГГА.
Отмечается, что с 06:00 3 июля до 22:00 4 июля перекроют движение автотранспорта на Контрактовой площади. Кроме того, было изменено движение общественного пассажирского транспорта в маршруты автобусов №№ 62, 114, 115.
3 июля с 16:00 до 20:00 перекроют ул. Труханова.
Перекрытие улиц 4 июля:
- ул. Петра Сагайдачного — с 07:00 до 13:00;
- Боричев спуск — с 07:00 до 13:00;
- ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;
- Гаванский мост (в направлении Северного моста) — с 07:00 до 13:00;
- ул. Набережно-Рыбальская (ву направлении Северного моста до ул. Электриков) — с 07:00 до 13:00;
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) — с 07:00 до 13:00;
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) — с 07:00 до 13:00;
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе — с 07:00 до 13:00;
- ул. Трухановская — с 07:00 до 13:00.
Как сообщалось, в Киеве в ночь на воскресенье 4 июля на час продлят работу метро. Это сделают за трансляцию матча Чемпионата Европы "Украина-Англия". Также в метро сообщили, что после окончания матча на некоторых станциях возможно вводить ограничения, чтобы избежать скопления людей.