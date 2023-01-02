На всех станциях киевского метро возобновлена работа турникетов

В Киеве возобновлена работа турникетов на всех станциях метрополитена.

Об этом сообщили в КГГА.

Специалисты предприятия устранили неисправности, возникшие из-за технического сбоя.

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Отметим, что оплатить поезд можно:

транспортной картой;

Qr-билетом;

Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой" ;

бесконтактной банковской картой: мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним, утром 2 января в киевском метро произошел коллапс. На многих станциях работали не все турникеты на вход, поэтому собирались огромные очереди. Сбой произошел из-за перепадов напряжения.

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