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На всех станциях киевского метро возобновлена работа турникетов

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
75
Время на прочтение
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На всех станциях киевского метро возобновлена работа турникетов

Фото: Киевский метрополитен

Специалисты предприятия устранили неисправности, возникшие из-за технического сбоя.

В Киеве возобновлена работа турникетов на всех станциях метрополитена.

Об этом сообщили в КГГА.

Специалисты предприятия устранили неисправности, возникшие из-за технического сбоя.

Отметим, что оплатить поезд можно:

  • транспортной картой;
  • Qr-билетом;
  • Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой" ;
  • бесконтактной банковской картой: мобильными приложениями ApplePay и Google Pay.

Напомним, утром 2 января в киевском метро произошел коллапс. На многих станциях работали не все турникеты на вход, поэтому собирались огромные очереди. Сбой произошел из-за перепадов напряжения.

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Дата публикации
Просмотры
75
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