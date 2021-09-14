На восстановление костела в Киеве собрали почти 16 млн гривен, деньги продолжают поступать

С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов работы в костеле начнутся в середине октября.
На восстановление костела Святого Николая в Киеве, пострадавший от пожара, собрали 15,7 млн грн. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям составила предварительный вывод об аварийном состоянии здания.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ в Костеле Святого Николая", — говорится в сообщении на странице в Facebook.
Отмечается, что в состав рабочей группы под председательством министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко вошли представители МКИП, Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования, Национального дома органной и камерной музыки Украины, Римско-католической церкви в Украине, а также бизнеса и общественности .
В свою очередь Ткаченко сообщил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям составила предварительный вывод об аварийном состоянии здания. На очереди — заключение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. После этого будет проведена экспертиза аварийного состояния, которая станет основанием для составления проектно-сметной документации.
С учетом минимальных сроков получения всех надлежащих выводов экспертов работы в костеле начнутся в середине октября.
"Деньги на спасение костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету Национального дома органной и камерной музыки Украины 15,7 млн грн ", — сказано в сообщении.
Напомним
- Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, какая ситуация сейчас с костелом святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, и что нужно сделать для старта восстановительных работ.
- 3 сентября поздно вечером в Киеве вспыхнул костел Святого Николая. Возгорание возникло в органе во время репетиции. В результате масштабного пожара пострадало внутреннее убранство храма на первом и втором этажах, также сгорел уникальный орган.
- Впоследствии стало известно, что представители бизнеса дали по 1 млн грн на восстановление костела.