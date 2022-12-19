На въезде в Киев задержали священника-коллаборанта: боялся, что "скоро его бендеры съедят"

На въезде в Киев пограничники задержали священника УПЦ МП, направлявшегося в Киево-Печерскую лавру. Во время проверки в его телефоне была обнаружена антиукраинская пропаганда.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Иерей в Харьковской епархии следовал автобусом из Харькова в Киев. У столицы пограничники проверили его телефон. Там была обнаружена переписка с российскими абонентами. В разговоре с ними священнослужитель унижает украинцев, называя их "бендеровцами и дядюшками", Россию считает "матушкой", а себя — чуть ли не мучеником.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Пограничники привели всего несколько цитат по переписке иерея МП:

"Слышал вы всей семьей уехали в Россию-матушку. Если это так — то рад за вас".

"Не хочу ездить на эти собрания и видеть эти озлобленные "бендеровские" лица".

"Вуйко из пололины запустил реплику, что когда нас начнут сбрасывать с колокольни, тогда мы успокоимся".

"Скоро нас здесь "бендеры" съедят или сдадут, куда нужно".

Колабрант был задержан и передан соответствующим службам.

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Обыски СБУ в храмах УПЦ МП

В Украине в последние дни проходят масштабные обыски в УПЦ МП. Там СБУ находит антиукраинскую литературу и другие доказательства лояльности оккупационной армии.

Во Львовской области во время обысков СБУ нашла документ о содействии мобилизации в РФ и скриншотах переписки с обвинением НАТО в войне против Украины.

В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

В районе Ковеля найдены тексты молитв за страну-агрессорку и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.

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