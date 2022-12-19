На въезде в Киев задержали священника-коллаборанта: боялся, что "скоро его бендеры съедят"

Священнослужитель обзывал украинцев и называл Россию "матушкой".
На въезде в Киев пограничники задержали священника УПЦ МП, направлявшегося в Киево-Печерскую лавру. Во время проверки в его телефоне была обнаружена антиукраинская пропаганда.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Иерей в Харьковской епархии следовал автобусом из Харькова в Киев. У столицы пограничники проверили его телефон. Там была обнаружена переписка с российскими абонентами. В разговоре с ними священнослужитель унижает украинцев, называя их "бендеровцами и дядюшками", Россию считает "матушкой", а себя — чуть ли не мучеником.
Пограничники привели всего несколько цитат по переписке иерея МП:
- "Слышал вы всей семьей уехали в Россию-матушку. Если это так — то рад за вас".
- "Не хочу ездить на эти собрания и видеть эти озлобленные "бендеровские" лица".
- "Вуйко из пололины запустил реплику, что когда нас начнут сбрасывать с колокольни, тогда мы успокоимся".
- "Скоро нас здесь "бендеры" съедят или сдадут, куда нужно".
Колабрант был задержан и передан соответствующим службам.
Обыски СБУ в храмах УПЦ МП
В Украине в последние дни проходят масштабные обыски в УПЦ МП. Там СБУ находит антиукраинскую литературу и другие доказательства лояльности оккупационной армии.
- Во Львовской области во время обысков СБУ нашла документ о содействии мобилизации в РФ и скриншотах переписки с обвинением НАТО в войне против Украины.
- В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.
- В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.
- В районе Ковеля найдены тексты молитв за страну-агрессорку и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.
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