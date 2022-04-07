На въезде в Киев образовалась длинная пробка, люди массово возвращаются в столицу (видео)

На въезде в Киев образовалась длинная пробка, люди массово возвращаются в столицу (видео)

Ранее эта пробка была в обратном направлении, отметила корреспондентка.

На видео зафиксировали длинную пробку, образовавшуюся 7 апреля на въезде в Киев, несмотря на то, что городские власти призвали жителей еще не возвращаться в свои дома из-за опасности.

Соответствующее видео опубликовала корреспондент ТСН Наталия Нагорная.

"Затор на Киев. Я считаю, что возвращаться рано, пока не забираю Тигрона. Но я понимаю, что у каждого планы, обстоятельства, намерения… Я три ночи спала дома в своей постели и я понимаю, почему люди хотят домой", – говорится в сообщении корреспондентки.

"Раньше эта пробка была в обратном направлении, а теперь мы можем видеть, что люди набрались смелости очень много и возвращаются в столицу. Действительно, очень много машин. Это я еще не с начала пробки начала снимать", — сказала Нагорная на видео.

Пробка на #Киев Я считаю, что возвращаться рано, пока не забираю Тигрона. Но я понимаю, что у каждого планы, обстоятельства, намерения… Я три ночи спала дома в своей постели и я понимаю, почему люди хотят домой❤️‍ Опубликовано Natasya Nagorna Четверг, 7 апреля 2022 г.

Напомним, 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан не торопиться возвращаться в столицу, ведь угроза обстрелов остается.

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