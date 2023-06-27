На въезде в Киев обнаружили еще одного священника УПЦ МП – сторонника "русского мира"

По информации источников ТСН.ua, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский УПЦ МП Ефрем.
Возле Киева пограничники остановили священнослужителя УПЦ Московского патриархата, оказавшегося сторонником "русского мира".
Об этом передает Госпогранслужба.
По информации ГПСУ, в телефоне "батюшки" обнаружили номера российских абонентов, а также данные об антиукраинской деятельности и фото паспортных документов РФ.
"При проверке в открытых источниках информации относительно клирика также выяснилось, что мужчина является противником создания независимой поместной церкви в Украине", – говорится в сообщении.
Правоохранители передали 56-летнему уроженцу Львовщины, который сейчас проживает в Кривом Роге, сотрудникам СБУ. В ГПСУ отметили, что это уже десятый задержанный за этот год поклонник "русского мира" в рясе
По информации источников ТСН.ua, задержанным оказался влиятельный иерарх Московского патриархата – митрополит Криворожский и Никопольский УПЦ МП Ефрем (светское имя – Иван Кицай). Эта информация пока не подтверждена официально.
Ранее сообщалось, что возле Киева задержали священника УПЦ МП под хмельком, который матерился и был без водительских прав.
Также недавно на въезде в Киев с пачкой российских рублей задержали монахиню УПЦ МП.
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