На въезде в Киев обнаружили еще одного священника УПЦ МП – сторонника "русского мира"

По информации источников ТСН.ua, задержанным оказался митрополит Криворожский и Никопольский УПЦ МП Ефрем.

Возле Киева пограничники остановили священнослужителя УПЦ Московского патриархата, оказавшегося сторонником "русского мира".

Об этом передает Госпогранслужба.

Также читайте В Кропивницком священники УПЦ МП пытались похитить колокола из храма, перешедшего в ПЦУ

По информации ГПСУ, в телефоне "батюшки" обнаружили номера российских абонентов, а также данные об антиукраинской деятельности и фото паспортных документов РФ.

"При проверке в открытых источниках информации относительно клирика также выяснилось, что мужчина является противником создания независимой поместной церкви в Украине", – говорится в сообщении.

Правоохранители передали 56-летнему уроженцу Львовщины, который сейчас проживает в Кривом Роге, сотрудникам СБУ. В ГПСУ отметили, что это уже десятый задержанный за этот год поклонник "русского мира" в рясе

По информации источников ТСН.ua, задержанным оказался влиятельный иерарх Московского патриархата – митрополит Криворожский и Никопольский УПЦ МП Ефрем (светское имя – Иван Кицай). Эта информация пока не подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что возле Киева задержали священника УПЦ МП под хмельком, который матерился и был без водительских прав.

Также недавно на въезде в Киев с пачкой российских рублей задержали монахиню УПЦ МП.

Читайте также: