На ВДНГ в рамках президентской "Большой стройки" откроют самый большой скейтпарк страны

Площадь — 2,5 кв м.

На столичном ВДНГ уже через неделю начнет работать первая часть спортивного кластера, созданного для занятий уличными видами спорта.

Фотографии со стройплощадки опубликовал глава Киевской ОГА Василий Володин.

Проект реализуют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". По словам генерального директора ВДНГ Евгения Мушкина, новый кластер станет самым большим скейтпарком в Украине. Его площадь составит 2 500 кв метров, строят из бетона.

"Бетонных в Украине практически нет. Чтобы его создать, мы привлекли специалистов из 10 стран мира, которые помогли правильно смоделировать маршруты и подобрали рецептуру бетона. В итоге - возможны как минимум 200 разных сценариев (маршрутов) катания в нашем скейтпарке!", - говорит Мушкин.

В парке будут чаши для райдеров разных уровней – от начинающих до профессионалов. Маршруты спроектированы так, чтобы можно было снимать видео как с земли, так и с дронов.

Новое пространство привлечет скейтеров, ролеров, ВМХ-велосипедистов и других. Кластер делают полностью безбарьерным, даже для любителей экстрима.

"Красные и синие цвета на скейтпарке - специальный дизайн-код с контрастными цветами, который позволяет скейтерам с плохим зрением или просто уставшим легко ориентироваться в пространстве и видеть края фигур и перекладины. Также будет специальное яркое освещение на 10-метровых фонарях. Это снижает вероятность промахнуться и травмироваться", - говорит Мушкин.

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что общая площадь спортивного кластера на ВДНГ займет 22 га. Половину откроют в этом году. В рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского тут появятся зоны для занятий различными видами спорта и уличными культурами.

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