На улице стало теплее, но ограничения остаются: гендиректор Yasno сообщил, какая ситуация со светом в Киеве

На улице потеплело, однако ограничения на Киев остались такими же, как и были вчера. Энергетики пытаются отключать свет по графикам, однако в утренние и вечерние пики пользователям укладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится более крупными группами.

Об этом сообщил генеральный директор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко 13 января.

"Где-то в комментариях снова начала проскакивать тема экспорта электроэнергии. Я уже объяснял, что происходит, и сейчас ситуация не изменилась: коммерческого экспорта у нас нет. На дешбордах с сайта ENTSO-E мы видим так называемые синхронные перетоки в системе. Вот в чем их смысл. Украина стала участницей европейской энергетической системы еще весной прошлого года, поэтому европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит сейчас, более того, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу, и это нормально. Потому что наша генерация сейчас не может производить необходимое количество электроэнергии, чтобы закрывать спрос", — отметил он.

Кроме того, Коваленко сообщил, что недавно бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для собственного использования.

"Если, например, большое производство (небытовой клиент, для питания которого используется отдельная линия) будет импортировать для себя электроэнергию на уровне собственного потребления в сентябре 2022 года, то он не будет участвовать в стабилизационных отключениях. Конечно, если сети позволят беспрепятственно поставлять свет в эти бизнесы, и не будет локальных аварий. Это позволит освободить больше мощности украинской генерации, которую можно будет распределить на бытовых потребителей и снизить количество и продолжительность отключений", — объяснил гендиректор Yasno.

Напомним, в Киеве установили генератор в квартире, а газ выпускают через отверстие в стене.

Андрей Закревский об отключении света и нюансах генераторов

Читайте также: